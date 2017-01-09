Работа котельной в подмосковном Красногорске возобновлена после аварии, из-за которой местные жители остались без тепла и горячей воды на сутки. Об этом сообщает онлайн-издание «Мир24» со ссылкой на главу Красногорского района Михаила Сапунова.

По его словам, заработали все три котла, и идет пуск тепла в жилые дома. При этом местные жители говорят, что у них появилась горячая вода в кранах, но батареи пока остаются холодными.

Утром в воскресенье, 8 января, из-за повторного сбоя работы котельной 12 тысяч жителей Красногорска остались без отопления. При этом на улице был 20-градусный мороз.

Глава Красногорского района Михаил Сапунов в своем инстаграме заявил о введении режима чрезвычайной ситуации из-за аварии. «Работаем с руководством МинЖКХ МО, руководством котельной ПАО „Красногорский завод имени С. А. Зверева“, управляющими компаниями, МЧС, полицией по стабилизации обстановки и подачи тепла в дома. Тепло в дома будет подаваться поэтапно», — написал он. Однако, как передает «Интерфакс», вскоре местные власти информацию о ЧС опровергли.