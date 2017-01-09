Ленинский районный суд Владивостока постановил не уничтожать, а только конфисковать экземпляры Библии, изъятые у «Армии спасения» в связи с «антитеррористическим» законом Ирины Яровой. Об этом сообщает СОВА-центр.

Таким образом, вышестоящая инстанция отменила ранее вынесенное решение мирового судьи.

В конце декабря «Армию спасения» признали нарушителем норм о миссионерской деятельности: религиозная организация была обязана маркировать свою литературу, указывая на ней свое название, но «Армия спасения» не делала этого. За это у организации изъяли 40 экземпляров Библии и выписали ей штраф на 30 тысяч рублей.

Поправки в закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» вошли в «антитеррористический» пакет законопроектов депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова и были приняты летом 2016 года. Они, в частности, запрещают проповедовать без документов и вне специально отведенных мест.