Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, сколько россиян оказались довольны своей жизнью к концу 2016 года.

72 % россиян положительно оценили

свое состояние

в декабре 2016 года

По сравнению с ноябрем 2016-го уровень удовлетворенности граждан своим положением вырос на четыре процентных пункта. Доля же тех, кто считает, что жизнь, наоборот, пошла под откос, снизилась с 15 до 12 %. Еще 2 % респондентов затруднились оценить свою ситуацию.

Одновременно с этим улучшились и общие оценки положения дел в стране. О положительном развитии заявили 56 % опрошенных вместо прежнего 51 %. Доля считающих, что Россия находится в упадке, сократилась с 45 до 41 %. Еще 3 % затруднились ответить.

Представитель ВЦИОМ Степан Львов пояснил, что для большинства россиян 2016 год завершился на оптимистичной ноте за счет наступления политической стабильности и снижения обеспокоенности экономическим положением. «Фактор политический перевесил негативное влияние фактора материального, довлевшего над нами в течение всего года. Но это еще не повод для уверенности в том, что начавшийся 2017 год выведет экономику страны на „восходящую кривую“. Уровень тревог все еще высок: почти половина населения не исключает, что самые тяжелые времена еще впереди», — добавил он.