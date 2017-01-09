Что россияне пообещали сделать в 2017 году
Социальная сеть «ВКонтакте» подвела итоги флешмоба #ВНовомГодуЯОбещаю. Наиболее популярными обещаниями пользователей компания поделилась с The Village.
Место в списке
Обещание
Доля упоминаний, %
Учиться
12
Заниматься спортом
9
Читать книги
8
Любить
5
Играть
2
Сдать экзамены
2
Похудеть
1,9
Выучить иностранный язык
1,6
Путешествовать
1,3
Бросить курить
1
Заниматься танцами
0,9
Получить водительские права
0,7
Спать
0,6
Жениться или выйти замуж
0,6
Смотреть кино
0,4
Еще 53 % пользователей назвали иные цели на 2017 год.
В общей сложности своими обещаниями поделились более 1,7 миллиона человек.
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