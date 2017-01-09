Социальная сеть «ВКонтакте» подвела итоги флешмоба #ВНовомГодуЯОбещаю. Наиболее популярными обещаниями пользователей компания поделилась с The Village.

Место в списке Обещание Доля упоминаний, %

Учиться 12

Заниматься спортом 9

Читать книги 8

Любить 5

Играть 2

Сдать экзамены 2

Похудеть 1,9

Выучить иностранный язык 1,6

Путешествовать 1,3

Бросить курить 1

Заниматься танцами 0,9

Получить водительские права 0,7

Спать 0,6

Жениться или выйти замуж 0,6

Смотреть кино 0,4

Еще 53 % пользователей назвали иные цели на 2017 год.

В общей сложности своими обещаниями поделились более 1,7 миллиона человек.