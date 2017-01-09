Социальная сеть «ВКонтакте» подвела итоги флешмоба #ВНовомГодуЯОбещаю. Наиболее популярными обещаниями пользователей компания поделилась с The Village.

Место в списке

Обещание

Доля упоминаний, %

Учиться

12

Заниматься спортом

9

Читать книги

8

Любить

5

Играть

2

Сдать экзамены

2

Похудеть

1,9

Выучить иностранный язык

1,6

Путешествовать

1,3

Бросить курить

1

Заниматься танцами

0,9

Получить водительские права

0,7

Спать

0,6

Жениться или выйти замуж

0,6

Смотреть кино

0,4

Еще 53 % пользователей назвали иные цели на 2017 год.

В общей сложности своими обещаниями поделились более 1,7 миллиона человек.