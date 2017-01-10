Американские власти включили в «список Магнитского» еще пять человек. Об этом сообщается на официальном сайте министерства финансов США.

В новую версию перечня включили главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина, которого в США считают причастным к смерти аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Ранее он заявлял, что «почтет за высокую честь» попасть в список.

Также санкции распространили на следователя Станислава Гордиевского, который участвовал в деле Hermitage Capital, и Геннадия Плаксина — одного из руководителей Универсального банка сбережений, который принадлежал предпринимателю Дмитрию Клюеву. Последнего фонд Hermitage Capital обвинял в организации хищения 5,4 миллиарда рублей из бюджета России.

Кроме того, в список попали экс-разведчики Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун, которых Великобритания считает причастными к убийству бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко.

По данным The New York Times, обновление «списка Магнитского» имеет «символическое значение» как, предположительно, последний шаг уходящей администрации президента США Барака Обамы.

16 ноября 2009 года в России скончался 37-летний аудитор фонда Hermitage Capital и партнер британской юридической фирмы Firestone Duncan Ltd. Сергей Магнитский, находившийся на тот момент в СИЗО по подозрению в оказании помощи по уклонению от налогов. Генпрокуратура утверждает, что причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность. По неофициальной версии, Магнитского могли устранить, так как он вскрыл коррупционные схемы по отмыванию денег, в которых оказались замешаны в том числе и сотрудники МВД.

В декабре 2012 года в США приняли так называемый закон Магнитского, предусматривающий введение визовых и финансовых санкций в отношении россиян, подозреваемых в нарушении прав человека. В апреле 2014 года аналогичный документ приняли и в Евросоюзе. Попавшим в него гражданам запрещен въезд на территорию объединения, а их счета и счета членов их семей заморожены.