Россию включили в пятерку стран с наиболее развитыми кибервойсками. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Zecurion Analytics, работающей над средствами обеспечения информационной безопасности.

Из отчета следует, что наиболее мощной армией в киберпространстве обладают США. Численность хакеров, работающих на государство, достигает 9 тысяч человек. На них тратится около 7 миллиардов долларов в год.

На втором месте по уровню развитию кибервойск расположился Китай, а на третьем — Великобритания. Также в топ-5 входит Южная Корея, за которой и следует Россия.

Zecurion не приводит точных оценок российской киберармии, однако, по данным участников рынка, на государство работают около тысячи хакеров, финансирование которых достигает 300 миллионов долларов в год.

Аналитики отмечают, что специализированные подразделения по кибербезопасности официально используют несколько десятков стран, а неофициально — более сотни. При этом чем развитее страна, тем выше ее зависимость от интернета, следовательно, тем уязвимее она перед хакерами. Правительства задействуют последних для шпионажа, кибератак и ведения информационных войн, в том числе для воздействия на настроение и поведение граждан других стран.