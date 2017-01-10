Бывшему министру экономического развития России Алексею Улюкаеву продлили срок домашнего ареста, который должен был закончиться 15 января, до 15 апреля 2017 года. Об этом сообщает телеканал «Дождь».

Кроме того, суд продлил следствие по его делу до 15 мая.

Министра экономического развития России Алексея Улюкаева задержали 15 ноября по подозрению в получении взятки в 2 миллиона долларов за положительную оценку сделки по покупке «Роснефтью» акций «Башнефти». Против него возбудили уголовное дело по статье за «Получение взятки в особо крупном размере» (часть 6 статьи 290 УК РФ). Экс-министра отправили под домашний арест до 15 января 2017 года.