Специалисты «Левада-центра» выяснили, какие темы считаются запретными для обсуждения в российских семьях.

Место в списке

Запретная тема

Доля голосов, %

Сексуальные проблемы людей

33

Самоубийство

15

Смерть или тяжелая болезнь близких

7

То, что нельзя поправить

7

Религия

5

Темные страницы истории (репрессии, ГУЛАГ, войны)

5

Богатство и бедность других людей и собственной семьи

4

Характер близких и их отношения с другими людьми

4

Экономика страны

3

Политика и отношение к руководителям государства

2

Внешняя политика и действия России в других странах

2

Менее 1 % назвали другие темы, а еще 47 % опрошенных заявили, что в их семьях открыто говорят обо всем. 8 % респондентов затруднились ответить.