На какие темы предпочитают не говорить в российских семьях
Специалисты «Левада-центра» выяснили, какие темы считаются запретными для обсуждения в российских семьях.
Место в списке
Запретная тема
Доля голосов, %
Сексуальные проблемы людей
33
Самоубийство
15
Смерть или тяжелая болезнь близких
7
То, что нельзя поправить
7
Религия
5
Темные страницы истории (репрессии, ГУЛАГ, войны)
5
Богатство и бедность других людей и собственной семьи
4
Характер близких и их отношения с другими людьми
4
Экономика страны
3
Политика и отношение к руководителям государства
2
Внешняя политика и действия России в других странах
2
Менее 1 % назвали другие темы, а еще 47 % опрошенных заявили, что в их семьях открыто говорят обо всем. 8 % респондентов затруднились ответить.
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