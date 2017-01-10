Специалисты «Левада-центра» выяснили, какие темы считаются запретными для обсуждения в российских семьях.

Место в списке Запретная тема Доля голосов, %

Сексуальные проблемы людей 33

Самоубийство 15

Смерть или тяжелая болезнь близких 7

То, что нельзя поправить 7

Религия 5

Темные страницы истории (репрессии, ГУЛАГ, войны) 5

Богатство и бедность других людей и собственной семьи 4

Характер близких и их отношения с другими людьми 4

Экономика страны 3

Политика и отношение к руководителям государства 2

Внешняя политика и действия России в других странах 2

Менее 1 % назвали другие темы, а еще 47 % опрошенных заявили, что в их семьях открыто говорят обо всем. 8 % респондентов затруднились ответить.