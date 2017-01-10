Тверской районный суд постановил арестовать до 6 марта мужчину, подозреваемого в стрельбе из автомата в центре Москвы в начале января. Об этом сообщает информагентство «Москва».

«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Омара Омарова меру пресечения в виде ареста до 6 марта 2017 года», — сообщила судья.

В начале января в интернете появилось видео со съемкой человека, устроившего в центре Москвы стрельбу из автомата в воздух. Снимающий комментировал происходящее на записи. Пострадавших в результате инцидента не было.

Уроженцам Махачкалы Омару Омарову и Исламу Муртазалиеву вменяется совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). По этой статье им грозит штраф в размере от 500 тысяч до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок до семи лет.