Росгвардия предложила запретить продажу травматического оружия в России. Об этом со ссылкой на анонимные источники в спецслужбах и правоохранительных органах сообщает «Российская газета». С такой инициативой выступили эксперты МВД, перешедшие в Росгвардию, утверждает издание.

По словам собеседников газеты, предложение содержится в пакете поправок к закону об оружии. «Такие изменения в законодательстве стали возможными после передачи в ведение недавно образованной Росгвардии функций по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия. Известно, что руководство страны потребовало усилить этот контроль», — утверждается в материале.

Также в статье говорится, что эксперты Росгвардии предложили сдавать экзамены при повторной регистрации длинноствольного оружия. Существующее законодательство предусматривает повторную сдачу экзаменов только при регистрации травматического оружия. Владельцы длинноствольного оружия для продления разрешения предъявляют медицинские справки.

Перерегистрацию оружия авторы поправок предлагают проводить через десять лет вместо пяти. Также предлагается в два раза увеличить количество длинноствольного оружия, разрешенного к хранению или использованию.