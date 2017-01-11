Суд арестовал 15 объектов недвижимости и как минимум 564 миллиона рублей на счетах бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева по делу о получении им взятки. Об этом заместитель главы Следственного комитета России Игорь Краснов рассказал газете «Коммерсантъ».

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы арестовал 10 земельных участков и жилой дом Улюкаева в Смоленской области. О каких еще объектах недвижимости идет речь, не уточняется.

По словам Краснова, СКР решил не раскрывать детали расследования, так как «имеются веские основания сохранять тайну следствия». При этом он отметил, что у правоохранителей есть фото- и видеоматериалы по делу, обнародование которых пока сочли нецелесообразным.

16 ноября президент России Владимир Путин уволил Алексея Улюкаева с должности министра экономического развития в связи с утратой доверия. Его задержали по подозрению в получении взятки в 2 миллиона долларов за положительную оценку сделки по покупке «Роснефтью» акций «Башнефти». Против экс-министра возбудили уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ — «Получение взятки в особо крупном размере». Суд отправил Улюкаева под домашний арест, срок которого продлили до 15 апреля. На допросе обвиняемый отказался признать вину и назвал случившееся с ним провокацией.