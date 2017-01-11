Ассоциация национальных антидопинговых организаций (NADO) потребовала отстранить российских спортсменов от участия во всех международных соревнованиях и лишить Россию права проведения таких турниров, перенеся их в другие страны. Об этом сообщает агентство Reuters.

Представители Австрии, Бельгии, Канады, Хорватии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Японии, Голландии, Польши, Словении, Испании, ЮАР, Швеции, Швейцарии и США приняли такое решение после обсуждения второй части доклада независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена о реализации допинговой системы в России.

Одновременно с этим участники встречи предложили сделать исключение и разрешить российским спортсменам участвовать в международных состязаниях, если они пройдут проверку на допинг и согласятся выступать в качестве нейтральных атлетов, не представляющих конкретную страну.

Глава NADO Йозеф де Пенсиер подчеркнул, что от России ожидают глобальных реформ в борьбе с допингом. По его словам, на их проведение потребуется около двух лет, после чего страна, возможно, сможет вернуть себе доверие мирового сообщества.

Вице-премьер Виталий Мутко раскритиковал призыв NADO лишить Россию международных соревнований и посоветовал антидопинговым организациям «заниматься своим делом» — «собирать мочу, а не вмешиваться в политику».

7 декабря Международный олимпийский комитет продлил санкции против России из-за допингового скандала на неопределенный срок. Тогда сообщалось, что это может привести к проблемам с проведением международных соревнований по зимним видам спорта на территории страны.

Эти опасения подтвердились. Россию уже оставили без чемпионата мира по бобслею и скелетону. Также страна отказалась от проведения чемпионата мира среди юниоров и этапа Кубка мира по биатлону. Кроме того, было принято решение о переносе финала Кубка мира среди конькобежцев и лыжников.