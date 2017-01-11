Компания «Яндекс» узнала, значение каких слов чаще всего запрашивали россияне в поисковике в 2016 году. Результатами исследования компания поделилась с The Village.

Место Слово

Лабутены

Глютен

СНИЛС

Любовь

Оксюморон

Эпитет

Метафора

Сквирт

Толерантность

Аутсорсинг

Новые слова в этом рейтинге — лабутены, глютен, оксюморон, сквирт. При этом годом ранее россияне чаще всего интересовались тем, что такое СНИЛС, любовь и эпитет.