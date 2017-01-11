Наиболее часто запрашиваемые россиянами в «Яндексе» незнакомые слова
Компания «Яндекс» узнала, значение каких слов чаще всего запрашивали россияне в поисковике в 2016 году. Результатами исследования компания поделилась с The Village.
Место
Слово
Лабутены
Глютен
СНИЛС
Любовь
Оксюморон
Эпитет
Метафора
Сквирт
Толерантность
Аутсорсинг
Новые слова в этом рейтинге — лабутены, глютен, оксюморон, сквирт. При этом годом ранее россияне чаще всего интересовались тем, что такое СНИЛС, любовь и эпитет.
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