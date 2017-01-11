Информационные агентства «Россия сегодня» и ТАСС, а также Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания и телецентр «Останкино» признаны значимыми «для обеспечения прав и законных интересов граждан РФ, обороноспособности и безопасности государства». Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Помимо государственных СМИ, в перечень значимых для безопасности страны Федеральных государственных унитарных предприятий попали предприятия ФСО, ФСБ и Минобороны.

Кроме того, в перечне есть предприятия корпорации «Росатом» и управления делами президента (например, «Президент-Сервис» и торговый дом «Кремлевский»). Всего в списке 64 ФГУП.

ФГУПы, которые признаны значимыми для обеспечения прав россиян, обороноспособности и безопасности государства, могут делать госзакупки по упрощенной схеме. Соответствующий законопроект был принят в конце 2016 года. При этом ФГУП, которые не вошли в правительственный список, с 1 января 2017 года обязаны публиковать все сведения о закупках и проводить их по регламенту процедур.