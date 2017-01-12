Министерство труда не поддержало предложение министерства здравоохранения о продлении рабочего дня для курильщиков. Об этом рассказал глава Минтруда Максим Топилин, сообщает «РИА Новости».

«Я считаю, что министерство здравоохранения должно заняться реформой обязательного медицинского страхования, а не реформой трудового законодательства», — сказал Топилин.

9 февраля министерство труда обнародовало новую антитабачную концепцию. В ней, в частности, предлагается дать возможность работодателю увеличить рабочий день для курящих сотрудников. Наибольший резонанс вызвало предложение ведомства запретить продажу табачных изделий всем родившимся после 2014 года даже при достижении ими совершеннолетия.