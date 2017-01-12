Прокуратура привлекла к административной ответственности российскую авиакомпанию «Аэрофлот» за задержку рейсов в октябре 2016 года. Об этом сообщили газете «Ведомости» в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

По данным прокуратуры, с 29 по 31 октября 2016 года авиакомпания «Аэрофлот» задержала три рейса более чем на два часа. Задержка была вызвана необходимостью замены воздушного судна по техническим причинам, отсутствием резервного борта или изменением времени вылета. За выявленные нарушения в отношении «Аэрофлота» было возбуждено дело об административном правонарушении по статье за «Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией» (ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ). Статья влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей в размере 20 тысяч рублей, а на юридических лиц — 100 тысяч рублей.

Также Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проверила случаи отмены рейсов «Аэрофлота» в декабре в Шереметьеве. Поводом стали сообщения СМИ о том, что авиаперевозчик отменил 128 рейсов якобы для оптимизации перевозок. Прокуратура изучила данные о метеорологическом обеспечении полетов воздушных судов и статистику по выполненным рейсам другими авиакомпаниями из Шереметьева. «Установлено, что рейсы были отменены в соответствии с федеральными авиационными правилами по метеорологическим условиям, в том числе в аэропортах назначения», — заключили в прокуратуре.