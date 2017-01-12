Адвокатская палата проверит действия защитника Оксаны Севастиди, приговоренной к семи годам заключения по обвинению в государственной измене за СМС о военной технике перед войной России с Грузией в 2008 году. Об этом сообщается на сайте общероссийской организации «За права человека».

«Адвокатская палата Краснодарского края сообщает, что возбуждено дисциплинарное производство и 26 января состоится заседание квалификационной комиссии», — говорится в сообщении. Такой ответ последовал исполнительному директору движения «За права человека» Льву Пономареву на письмо с вопросами о действиях адвоката Зурнаджяна, защищавшего Севастиди и не подавшего апелляционную жалобу.

В декабре в интервью онлайн-изданию «Медуза» Оксана Севастиди, рассказала, что ее адвокат Руслан Зурнаджян ни разу не посетил ее в СИЗО за полтора года и не подал апелляцию на приговор после суда. Адвокат не был предоставлен государством — его наняли родственники.

1 декабря стало известно, что гражданку России Оксану Севастиди приговорили к семи годам заключения по обвинению в государственной измене. На Севастиди завели дело после того, как в 2008 году незадолго до начала войны с Грузией она отправила своему знакомому в этой стране несколько СМС-сообщений. В них она рассказала, что видела в Сочи поезд с военной техникой, следующий в сторону Абхазии.