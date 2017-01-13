Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить отказ карельских следователей от возбуждения уголовного дела о пытках в сегежской колонии № 7, о которых рассказал находившийся там активист Ильдар Дадин. Об этом сообщается на официальном сайте Совета по правам человека.

Решение о проведении проверки было принято еще 27 декабря 2016 года. Ей занимается карельское управление Следственного комитета. Ход работ контролируется лично Бастрыкиным.

Жена Дадина Анастасия Зотова отметила, что им отказали в возбуждении уголовного дела о пытках в колонии, сославшись на то, что изложенные заключенным факты не подтвердились. При этом сами материалы проверки рассказов Дадина адвокатам так и не предоставили, хотя они добиваются этого с 1 декабря.

«Не знаю уж, какую игру ведет Следственный комитет, но такие новости меня радуют. И прямо сейчас, ночью, я напишу письмо в СК РФ с просьбой в ходе этой проверки опросить десятки людей, которые вместе с Ильдаром пожаловались на пытки в колонии», — добавила Зотова.

7 декабря 2015 года Басманный суд Москвы приговорил оппозиционера Ильдара Дадина к трем годам общего режима. Это первый в России приговор по статье за неоднократное нарушение правил проведения публичного мероприятия (212.1 УК РФ). Впоследствии Мосгорсуд смягчил приговор Дадину, сократив срок наказания на полгода. Сам активист добивался полной отмены приговора.

В начале ноября в СМИ попало письмо Дадина, в котором он пожаловался на пытки и избиения со стороны администрации исправительной колонии № 7 в городе Сегеже. Впоследствии о фактах насилия заявили и другие заключенные. Самого Дадина в целях безопасности перевели в колонию на Алтае.