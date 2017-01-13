Между родственниками артистов ансамбля Александрова, погибших при крушении Ту-154 под Сочи, и министерством обороны возник конфликт из-за разногласий в организации панихиды. Об этом они рассказали онлайн-изданию «Медуза».

По словам вдовы одного из музыкантов, дату похорон неожиданно перенесли и точной информации о том, когда они пройдут, все еще нет. Известно лишь, что 16 или 17 января 45 гробов организованно привезут к недавно построенному мемориальному комплексу Минобороны в Мытищах, где планируется провести короткое отпевание на улице.

С этим решением родственники погибших не согласны. Они настаивают на полноценной торжественной публичной церемонии прощания. Родным уже удалось предварительно договориться об отпевании с Новодевичьим монастырем, однако военное ведомство стало препятствием на пути организации мероприятия.

«Кто дал министерству обороны право распоряжаться отпеванием? Они сейчас не солдаты, не артисты, они наши погибшие родственники», — напоминает вдова солиста ансамбля Ивана Столяра.

По ее словам, в Минобороны все их пожелания об организации панихиды назвали просто «хотелками». Официального комментария ведомства получить не удалось.

«У нас цель простая — чинно проститься, отпеть по-человечески. У Минобороны другая цель — по-быстрому всех закопать и забыть, чтобы никто не пикнул», — считает друг семьи погибшего.

Следовавший в Сирию Ту-154 разбился 25 декабря сразу после вылета из аэропорта Сочи. Он упал в Черное море. На борту самолета находились 92 человека, включая главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку, артистов ансамбля песни и пляски имени Александрова и журналистов каналов «Звезда», НТВ и Первого канала.

Расследование случившегося продолжается. По данным Минтранса, причиной катастрофы могла стать нештатная работа техники. Версию о взрыве на борту или его поражении ракетой извне уже исключили.