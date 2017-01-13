Следственный комитет и Генпрокуратура попросили у президента России Владимира Путина порядка 27 миллиардов рублей на жилье своим сотрудникам. Соответствующее обращение поступило в адрес главы государства от генпрокурора Юрия Чайки и председателя СКР Александра Бастрыкина, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, примерно из 50 тысяч сотрудников прокуратуры, имеющих стаж от десяти лет, на получение квартир претендуют 3 690 человек. Для обеспечения их жильем требуется почти 19 миллиардов рублей.

Численность работников Следкома меньше — чуть больше 20 тысяч. Однако желающих получить жилье там — 3 800 человек. На квартиры им требуется меньше, чем Генпрокуратуре, — 7,6 миллиарда рублей.

По данным «Коммерсанта», из бюджета в рамках федеральной программы «Жилище» на 2015–2020 годы сотрудникам Генпрокуратуры и СКР выделяются средства для покупки служебных квартир. При уходе из структур сотрудники обязаны сдавать служебное жилье.

Чайка и Бастрыкин выступили с инициативой внести в законодательство изменения, по которым их подчиненные будут получать «единовременную социальную выплату» на покупку квартиры или строительство дома за счет бюджетных средств. «Мы считаем, что единовременная социальная выплата для приобретения или строительства жилья, безусловно, предпочтительнее временного служебного жилья, но действующим законом не предусмотрена», —рассказал начальник главного управления обеспечения деятельности органов и организаций прокуратуры Генеральной прокуратуры Сергей Сергеев.