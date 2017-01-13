«Левада-центр» пожаловался на действующий в России закон об иностранных агентах в Европейский суд по правам человека. Об этом сообщает газета «Ведомости».

По словам адвоката организации Ильнура Шарапова, центр стал жертвой закона, которого в принципе не должно быть в демократическом обществе. В частности, заявители указывают на нарушение документом двух статей Европейской конвенции о защите прав человека — права на свободу собраний и дискриминацию по принципу сферы деятельности.

Глава «Левада-центра» Лев Гудков надеется, что давление извне заставит российские власти пересмотреть законодательство.

В сентябре 2016 года Минюст включил «Левада-центр» в реестр иностранных агентов. Решение приняли по результатам внеплановой документарной проверки, которую провели в августе 2016 года по запросу общественного движения «Антимайдан». Его представители заявляют, что центр проводит исследования «по линии министерства обороны США по заказу Висконсинского университета». Руководство центра с включением в реестр не соглашается.