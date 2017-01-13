Органы опеки и попечительства и сотрудники полиции в Москве изъяли из семьи 12 детей, инфицированных ВИЧ. Об этом рассказала пресс-служба уполномоченного при президенте по правам ребенка Анны Кузнецовой, передает «Интерфакс».

В пресс-службе уточнили, что изъяты не кровные, а приемные дети. Один родной ребенок остался в семье. «В Москве из приемной семьи изъято 12 детей. По предварительным данным, все 12 детей инфицированы ВИЧ-инфекцией», — сказал сотрудник пресс-службы, уточнив, что подробности еще выясняются, привлечены все профильные службы.

Собеседник агентства уточнил, что детей изымали сотрудники органов опеки и попечительства при участии сотрудников полиции.