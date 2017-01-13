Министр здравоохранения Вероника Скворцова прокомментировала предложение запретить продажу табака родившимся после 2014 года, о котором говорилось в новой антитабачной концепции ведомства. Об этом сообщает RNS.

Я против запретов жестких, на мой взгляд, это должно прийти спонтанно. По идее. Конечно, мы понимаем, что это как бы запрет жесткий, что один человек, который родился в 2012 году, может покупать, а другой человек, который родился в 2015-м, в принципе не может покупать. Это звучит просто как гипербола, это смешно. Мы это обозначили, чтобы обозначить жесткий вектор в этом направлении Вероника скворцова, министр здравоохранения России

Об антитабачной концепции, которая была разработана по поручению Скворцовой, стало известно в начале января. Если она будет принята, то запрет на продажу табака родившимся после 2014 года вступит в силу в 2033 году — после достижения ими совершеннолетия.

Сейчас новая антитабачная концепция находится на рассмотрении в федеральных ведомствах. В частности, документ изучают представители Минфина, Минэкономразвития, Минпромторга, Минкультуры и ФТС.