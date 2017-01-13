В 2016 году Росимущество рассмотрело 214 заявок от религиозных организаций с просьбой о передаче им различных объектов недвижимости. Порядка 90 % из этих заявок пришли от Русской православной церкви, рассказали «Дождю» в ведомстве.

133 объекта в России были переданы РПЦ

в 2016 году



С 2010 года в России действует закон о передаче религиозным организациям недвижимости, принадлежащей государству. Заявления РПЦ составляют четверть от общего числа заявок, которые поступили в Росимущество за последние шесть лет. Всего с 2010 года ведомство получило порядка 900 таких заявок.

Согласно закону, религиозная организация может запрашивать у властей передать им ту или иную недвижимость в собственность или бессрочное пользование. На этот закон ссылались власти Санкт-Петербурга и представители РПЦ, заявляя о юридических основаниях передачи Исаакиевского собора в ведение церкви.

В 2015 году Росимущество опубликовало список из 2 015 объектов недвижимости религиозного назначения, которые состоят на балансе у государства, но могут перейти религиозным организациям. Из них 1 971 предложили отдать РПЦ, 27 — Буддийской Сангхе, 2 — Федерации еврейских общин, 11 — Совету муфтиев России, 2 — Армянской апостольской церкви, 2 — Русской православной старообрядческой церкви.

РПЦ запросила 284 из этих объектов, к настоящему момент 184 из них передали церкви.

В январе губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заявил о передаче Исаакиевского собора РПЦ. Решение Полтавченко вызвало критику со стороны нескольких петербургских депутатов, а активисты начали общественную кампанию в защиту Исаакиевского собора. 11 января участники движения «Весна» повесили на колоннаде собора баннер с надписью «Не РПЦ», а 12 января у храма провели чтения Конституции. Петиция против передачи собора РПЦ собрала более 160 тысяч подписей. Известно, что собственником собора останется город. В РПЦ намерены сделать вход в храм бесплатным.