Ассоциация организаций по поддержке пенсионеров, ветеранов и инвалидов и Общественная палата предложили ввести в России должность уполномоченного по правам пенсионеров. Об этом сообщает газета «Известия».

Авторы инициативы считают аморальным само обозначение времени жизни после выхода на пенсию как «возраста дожития» и полагают, что у пожилых людей должен появиться собственный омбудсмен, который будет заниматься вопросами выплат пенсий и льготного лекарственного обеспечения и оказанием помощи в решении жилищных проблем.

«У нас есть омбудсмен по правам детей и даже по правам предпринимателей. Мы будем добиваться, чтобы в России появился человек, который будет отстаивать права пожилых людей. Защита стариков — это долг государства», — заявил член Общественной палаты России Султан Хамзаев.

Представители правозащитных организаций восприняли идею введения новой должности положительно. Некоторые из них даже предложили пойти еще дальше и последовать примеру Израиля, учредив министерство по делам пенсионеров, численность которых в России составляет около 43 миллионов человек.