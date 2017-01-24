Сколько алкоголя ежегодно выпивают россияне
Роспотребнадзор оценил состояние алкогольного рынка России по итогам 2016 года. Официальный отчет ведомства опубликован на его официальном сайте.
10
литров алкоголя выпивает
среднестатистический россиянин
за год
По сравнению с 2009 годом показатель сократился на треть — тогда россияне выпивали в среднем по 15 литров алкоголя на человека за год. В ведомстве считают, что этого удалось достичь за счет различных ограничительных мер — например, благодаря ограничению времени продажи спиртного и введению запрета на рекламу алкоголя.
Однако и нынешний уровень потребления спиртного остается выше установленной Всемирной организацией здравоохранения нормы в 8 литров. Ее превышение отрицательно сказывается на здоровье населения.
В Роспотребнадзоре подтверждают, что существует прямая зависимость между количеством проданной алкогольной продукции и уровнем заболеваемости психотическими расстройствами и синдромом зависимости от алкоголя. Вместе со снижением нормы потребления спиртного в России уменьшилось и число больных с впервые установленным диагнозом «алкоголизм» (на 37 % с 2009 года), а также количество случаев отравления алкоголем (на 30 %).
По итогам 2016 года Роспотребнадзор приостановил реализацию более 100 тысяч литров алкоголя, не соответствовавшего нормативным требованиям. В итоге специалисты ведомства вынесли 4,6 тысячи постановлений о привлечении юридических и должностных лиц к административной ответственности, выписали штрафы на сумму в более чем 53 миллиона рублей и передали в следственные органы 30 дел. После обращений Роспотребнадзора суды приостановили деятельность 87 организаций.
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