Роспотребнадзор оценил состояние алкогольного рынка России по итогам 2016 года. Официальный отчет ведомства опубликован на его официальном сайте.

10 литров алкоголя выпивает

среднестатистический россиянин

за год

По сравнению с 2009 годом показатель сократился на треть — тогда россияне выпивали в среднем по 15 литров алкоголя на человека за год. В ведомстве считают, что этого удалось достичь за счет различных ограничительных мер — например, благодаря ограничению времени продажи спиртного и введению запрета на рекламу алкоголя.

Однако и нынешний уровень потребления спиртного остается выше установленной Всемирной организацией здравоохранения нормы в 8 литров. Ее превышение отрицательно сказывается на здоровье населения.

В Роспотребнадзоре подтверждают, что существует прямая зависимость между количеством проданной алкогольной продукции и уровнем заболеваемости психотическими расстройствами и синдромом зависимости от алкоголя. Вместе со снижением нормы потребления спиртного в России уменьшилось и число больных с впервые установленным диагнозом «алкоголизм» (на 37 % с 2009 года), а также количество случаев отравления алкоголем (на 30 %).

По итогам 2016 года Роспотребнадзор приостановил реализацию более 100 тысяч литров алкоголя, не соответствовавшего нормативным требованиям. В итоге специалисты ведомства вынесли 4,6 тысячи постановлений о привлечении юридических и должностных лиц к административной ответственности, выписали штрафы на сумму в более чем 53 миллиона рублей и передали в следственные органы 30 дел. После обращений Роспотребнадзора суды приостановили деятельность 87 организаций.