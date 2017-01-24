Граждане России и Армении смогут летать между странами по внутренним паспортам. Соответствующее соглашение подписано в ходе визита премьер-министра Армении Карена Карапетяна в Россию, сообщает РИА Новости.

Ранее замглавы МИД Армении Шаварш Кочарян говорил, что все формальности по этому вопросу решат к лету 2017 года. Помимо этого, представители стран подписали несколько двусторонних документов о сотрудничестве на уровне министерств.

Сейчас граждане России могут летать в Армению без визы, если срок их пребывания там не превысит 180 дней в течение одного года.