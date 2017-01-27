В Москве завели уголовное дело о невыплате зарплат строителям метро. Об этом со ссылкой на прокуратуру города сообщает ТАСС.

Проверку завели после обращения 37 сотрудников фирмы «СМУ-77» в прокуратуру Южного административного округа. Они заявили, что работают на строительной площадке станции метро «Парк Победы», где с 1 октября 2016 года им не выплачивалась зарплата. По предварительным данным, общая сумма задолженности перед сотрудниками компании превысила 8,8 миллиона рублей.

По результатам проверки прокурор Симоновского района направил материалы следователям. Симоновский межрайонный следственный отдел завел уголовное дело по статье «Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев» (часть 2 статьи 145.1 УК РФ).