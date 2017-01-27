Прокуратура начала проверку деятельности ФСИН
Генеральная прокуратура России начала проверять деятельность Федеральной службы исполнения наказаний. Об этом со ссылкой на официального представителя ведомства Александра Куренного сообщает «Интерфакс».
«Генпрокуратура намерена проверить исполнение законодательства об общественном контроле в местах принудительного содержания», — заявил Куренной.
В январе президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре провести проверку соблюдения службой законодательства об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах лишения свободы. В начале сентября ведомство должно представить доклад по итогам проверки.
В декабре Путин встретился с членами Совета по правам человека. Правозащитник Игорь Каляпин заявил главе страны, что сотрудники исправительных учреждений мешают членам общественных организаций проводить проверки. По его словам, сотрудники учреждений запрещают общественникам пользоваться диктофонами и фотографировать, а также отказываются предоставлять документы.
Каляпин утверждает, что такие нарушения происходили при посещении им ИК-7 в Карелии, где находился активист Ильдар Дадин, который в ноябре пожаловался на пытки и избиения сотрудниками ФСИН.
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