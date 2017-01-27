Генеральная прокуратура России начала проверять деятельность Федеральной службы исполнения наказаний. Об этом со ссылкой на официального представителя ведомства Александра Куренного сообщает «Интерфакс».

«Генпрокуратура намерена проверить исполнение законодательства об общественном контроле в местах принудительного содержания», — заявил Куренной.

В январе президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре провести проверку соблюдения службой законодательства об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах лишения свободы. В начале сентября ведомство должно представить доклад по итогам проверки.

В декабре Путин встретился с членами Совета по правам человека. Правозащитник Игорь Каляпин заявил главе страны, что сотрудники исправительных учреждений мешают членам общественных организаций проводить проверки. По его словам, сотрудники учреждений запрещают общественникам пользоваться диктофонами и фотографировать, а также отказываются предоставлять документы.

Каляпин утверждает, что такие нарушения происходили при посещении им ИК-7 в Карелии, где находился активист Ильдар Дадин, который в ноябре пожаловался на пытки и избиения сотрудниками ФСИН.