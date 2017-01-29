В воскресенье, 29 января, на согласованном митинге в защиту троллейбуса на Суворовской площади в Москве задержали пятерых человек. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Среди них оказались Владимир Сысоев с плакатом «Собянин — вор московского бюджета», Михаил Шандаков с плакатом «Путин — предатель России», вышедшая за территорию проведения митинга женщина и еще двое неизвестных. Один из них был с плакатом «Мэрию под суд», а второй — без каких-либо агитационных материалов.

Предполагается, что всех задержанных доставили в ОВД «Мещанское».

Митинг в защиту московского троллейбуса организовал муниципальный депутат Максим Кац. Он выступает против полного отказа от этого вида транспорта в пользу дизельных автобусов, запланированного мэрией Москвы к 2020 году. По его мнению, это приведет к росту расходов на топливо и ухудшению экологии.