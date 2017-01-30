Лефортовский суд Москвы продлил до 8 марта арест Владимира Аникеева, которого считают создателем хакерской группы «Шалтай-Болтай». Об этом сообщает «Интерфакс».

Аникееву предъявили обвинение в неправомерном доступе к компьютерной информации в составе организованной группы (часть 3 статьи 272 УК РФ).

Источник «Интерфакса» добавил, что вместе с Аникеевым по делу о взломе переписки высокопоставленных чиновников задержаны еще пять человек. В их числе один из руководителей центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов, его заместитель Дмитрий Докучаев и экс-сотрудник «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов.

Группа «Шалтай-Болтай» стала известна после публикации переписки высокопоставленных российских чиновников включая премьер-министра Дмитрия Медведева. В октябре 2016 года Федеральная служба безопасности арестовала создателя сайта «Шалтай-Болтай». По данным «Росбалта», оказавшись под контролем ФСБ, хакеры начали публиковать материалы по указанию спецслужбы.