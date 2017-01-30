Депутат Госдумы Наталья Поклонская направила в Генпрокуратуру повторный запрос о проверке фильма Алексея Учителя «Матильда». Об этом сообщает РИА «Новости».

Поклонская не согласна с итогами первой проверки, в результате которой прокуроры заявили, что в трейлере картины нет нарушений.

По мнению Поклонской, для проверки сценария фильма надо теперь привлечь историков и богословов. Кроме того, она попросила проконтролировать расходование бюджетных денег на создание «Матильды».

Также Поклонская направила запрос в министерство культуры с просьбой учесть доводы критиков при принятии решения о выдаче фильму прокатного удостоверения.