Издательская группа «Альпина», специализирующаяся на бизнес- и научно-популярной литературе, выкупила образовательный онлайн-проект «Теории и практики» (T&P). Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Издательство хочет превратить T&P в сервис по подбору образовательных решений. «Мы хотим сделать проект, благодаря которому человек мог бы находить ответы на возникающие запросы к образованию в разные периоды своей жизни, принимать верные для себя решения и выстраивать индивидуальную образовательную парадигму», — рассказал совладелец «Альпины» Александр Лиманский.

Ранее T&P принадлежали инвестиционно-издательскому холдингу Т8. Как рассказал Лиманский, сделку разбили на два этапа. В 2016 году издательство приобрело у T8 51 % «Теории и практики», а сейчас — 49 %. Сумма и условия сделки пока не разглашаются.

В «Альпине» говорят, что эта сделка является долгосрочной стратегической инвестицией, поскольку «цифровой контент будет постепенно забирать долю у бумажных носителей».

Что касается монетизации T&P, то «Альпина» будет предлагать проект корпоративным клиентам «как площадку с огромным охватом умной, успешной и образованной аудитории». Также контент проекта собираются встроить в электронную библиотеку для корпоративных пользователей.

Онлайн-проект «Теории и практики» пишет об образовательных и культурных мероприятиях, а также работает как площадка для онлайн-курсов. Сайт заработал в 2009 году, а с 2012 года T&P вошел в состав холдинга Dream Industries, развивающего сервисы Bookmate и Zvooq. Осенью 2015 года проект полностью выкупил холдинг Т8.