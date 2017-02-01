Экс-сотрудникам Федеральной службы безопасности Сергею Михайлову и Дмитрию Докучаеву, а также бывшему менеджеру «Лаборатории Касперского» Руслану Стоянову предъявили обвинение в госизмене в пользу США. Об этом со ссылкой на руководителя юридической «Команды 29» и адвоката одного из обвиняемых Ивана Павлова сообщает «Интерфакс».

«Михайлову, Докучаеву и Стоянову предъявлено обвинение в государственной измене в пользу США», — заявил Павлов.

Он не стал уточнять, интересы кого из обвиняемых он представляет. Адвокат отметил, что его подзащитный вину не признает. Павлов добавил, что не видел в материалах дела сведений о возможном основателе хакерской группы «Шалтай-Болтай» Владимире Аникееве.

В середине января стало известно о задержании двух офицеров ФСБ и сотрудника «Лаборатории Касперского».

По неофициальной версии, арестованные сотрудники ФСБ связаны с группой «Шалтай-Болтай». Михайлов, по данным «Новой газеты», являлся куратором «Шалтай-Болтая» от ФСБ. Анонимные источники «Росбалта» утверждали, что бывших сотрудников ФСБ задержали после того, как на них были получены показания от Владимира Аникеева, которого агентство называет основателем «Шалтая-Болтая».

Аникеева задержали осенью 2016 года. Он подозревается в компьютерном взломе.