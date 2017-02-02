Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания подала иск в адрес компании «Первый канал. Всемирная сеть», которая занимается дистрибуцией за рубежом программ Первого канала. Об этом сообщает РИА «Новости».

ВГТРК хочет взыскать с компании 192 миллиона рублей. Информации о сути разбирательства нет. В иске фигурирует третья сторона — дистрибьюторская компания «Серебряный экран», которая занимается распространением кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ.

Компания «Первый канал. Всемирная сеть» создает адаптированные версии контента Первого канала и тематические каналы для телезрителей в Европе, Америке, Азии и Австралии.