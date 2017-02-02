В Государственную думу внесли законопроект, который предполагает проводить встречи депутатов с избирателями в соответствии с требованиями закона о массовых мероприятиях. Документ внесен в нижнюю палату парламента депутатом от «Единой России» Ириной Белых. Законопроект размещен на сайте Госдумы.

В пояснительной записке к документу говорится, что новый законопроект направлен на публичные формы встреч с депутатами любых уровней, требующих «дополнительного правового регулирования, в том числе в целях соблюдения общественного порядка, обеспечения безопасности участников публичных мероприятий и иных граждан».

Законопроект не распространяется на встречи с избирателями в специально отведенных для этого местах. Белых также предложила ввести особый порядок уведомления о встречах для депутатов. Их обяжут подавать запрос о проведении мероприятия не позднее чем за семь дней до него. Для обычных митингов минимальный срок подачи уведомления составляет десять дней.

Ранее Московская городская дума приняла закон, приравнивающий депутатские встречи с избирателями в городе к митингам.

Законодательное собрания Санкт-Петербурга предложило ввести аналогичное ограничение. Поводом стала акция против передачи РПЦ Исаакиевского собора, официально проходившая как встреча с депутатом.