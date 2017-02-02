Минфин США разрешил американским компаниям взаимодействовать с Федеральной службой безопасности России, чтобы получать разрешения на экспорт в страну ряда технологических продуктов. Об этом сообщается на сайте Минфина.

При этом «экспорт или реэкспорт» товаров на территорию Крыма запрещен.

Таким образом, частично отменены принятые в декабре 2016 года санкции США, запрещающие местным компаниям взаимодействие с ФСБ.

Впервые санкции против России США и страны Евросоюза ввели в 2014 году из-за присоединения Крыма. В декабре 2016 года под их действие попала ФСБ.