Жители Южного Бутова пожаловались на дым и едкий запах (обновлено)
Обновлено: добавлена информация о рассеивании дыма.
Плотный слой едкого дыма окутал Южное Бутово в районе Чечерского проезда. Об этом сообщает корреспондент The Village.
По словам сотрудника издания, на место приехали четыре пожарных машины. В МЧС The Village не смогли прокомментировать ситуацию. Местный житель рассказал The Village, что «по вечерам там (в районе Чечерского проезда — Прим.ред.) отходы жгут», но обычно запах не такой сильный.
Сообщения о дыме также публикуют пользователи социальных сетей.
UPD (23:58): Дым начал рассеиваться. Корреспондент The Village предполагает, что источником запаха мог стать Цех комплексной очистки сточных вод, располагающийся на Проектируемом проезде № 1113 рядом с Чечерским проездом.
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