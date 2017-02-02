Обновлено: добавлена информация о рассеивании дыма.

Плотный слой едкого дыма окутал Южное Бутово в районе Чечерского проезда. Об этом сообщает корреспондент The Village.

По словам сотрудника издания, на место приехали четыре пожарных машины. В МЧС The Village не смогли прокомментировать ситуацию. Местный житель рассказал The Village, что «по вечерам там (в районе Чечерского проезда — Прим.ред.) отходы жгут», но обычно запах не такой сильный.

В Бутово непонятное задымление. Пытаемся понять, в чем причина. Если вы что-то знаете, пишите нам Опубликовано The Village 2 февраля 2017 г.

Сообщения о дыме также публикуют пользователи социальных сетей.

Рабочий день закончен)устала что аж ни чего не видно...#туман? #зимнийсмог 😷🤧😷#апчидаапчи 🤢Сладких снов всем) Видео опубликовано Надежда Радькова (@nadyn_radkova) Фев 2 2017 в 12:13 PST

UPD (23:58): Дым начал рассеиваться. Корреспондент The Village предполагает, что источником запаха мог стать Цех комплексной очистки сточных вод, располагающийся на Проектируемом проезде № 1113 рядом с Чечерским проездом.