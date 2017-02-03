Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, какие поступки, по мнению россиян, не поддаются никаким оправданиям.

Место в списке Недопустимый поступок Доля голосов, %

Употребление наркотиков 93

Дача или получение взятки 83

Публичное проявление неприязни к другим национальностям 81

Публичное проявление неприязни к другим религиям 80

Пьянство и алкоголизм 78

Уклонение от уплаты налогов 68

Супружеская измена 67

Уклонение от службы в армии 64

Сопротивление полиции 60

Курение в неположенных местах 56

Присвоение найденных вещей и денег 55

Безбилетный проезд в общественном транспорте 48

Использование ненормативной лексики 45

Социологи отмечают, что принятые в обществе нормы приличия не всегда совпадают с действующими в стране законами.

«Есть поступки крайне неодобряемые, но не запрещенные законом. Есть преступления, на которые многие россияне смотрят сквозь пальцы. По мере проработки законов социальные и юридические нормы сближаются. Возможно, когда-нибудь они будут совпадать, хотя не все жизненные ситуации и проблемы можно описать законами», — прокомментировал результаты опроса аналитик ВЦИОМ Иван Леконцев.