Какие поступки россияне считают недопустимыми
Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, какие поступки, по мнению россиян, не поддаются никаким оправданиям.
Место в списке
Недопустимый поступок
Доля голосов, %
Употребление наркотиков
93
Дача или получение взятки
83
Публичное проявление неприязни к другим национальностям
81
Публичное проявление неприязни к другим религиям
80
Пьянство и алкоголизм
78
Уклонение от уплаты налогов
68
Супружеская измена
67
Уклонение от службы в армии
64
Сопротивление полиции
60
Курение в неположенных местах
56
Присвоение найденных вещей и денег
55
Безбилетный проезд в общественном транспорте
48
Использование ненормативной лексики
45
Социологи отмечают, что принятые в обществе нормы приличия не всегда совпадают с действующими в стране законами.
«Есть поступки крайне неодобряемые, но не запрещенные законом. Есть преступления, на которые многие россияне смотрят сквозь пальцы. По мере проработки законов социальные и юридические нормы сближаются. Возможно, когда-нибудь они будут совпадать, хотя не все жизненные ситуации и проблемы можно описать законами», — прокомментировал результаты опроса аналитик ВЦИОМ Иван Леконцев.
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