Министерство внутренних дел отчиталось об изменении показателей преступности по итогам 2016 года.

2 160 063 преступления совершили в России

в 2016 году

По сравнению с 2015 годом показатель сократился на 9,6 %.

Количество тяжких и особо тяжких преступлений также уменьшилось сразу на 11,9 % — до 457,8 тысячи случаев. Число преступлений против личности сократилось на 15,2 % — до 347,3 тысячи инцидентов, а против собственности — на 11,8 % — до 1,2 миллиона случаев.

В частности, с января по декабрь 2016 года правоохранители зафиксировали 10,4 тысячи убийств и покушений, 3,9 тысячи изнасилований и попыток совершить противоправные сексуальные действия, а также 871 тысячу краж и почти 209 тысяч случаев мошенничества.

Преступления коррупционной направленности участились на 1,4 % — до 32,9 тысячи случаев, экстремистской — на 9,1 % — до полутора тысяч происшествий, а террористической — сразу на 44,8 % — до 2,2 тысячи инцидентов.