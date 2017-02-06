Вечером в воскресенье, 5 февраля, двух человек в районе Каланчаевской платформы Курского направления Московской железной дороги насмерть сбил поезд. Об этом сообщает городское управление на транспорте Следственного комитета.

Инцидент произошел около 21:30. Скорый поезд «Владикавказ — Санкт-Петербург» сбил переходившую пути женщину и мужчину, пытавшегося подняться на платформу. Оба скончались на месте. Их личности пока не установлены.

Проводится доследственная проверка. Правоохранители пытаются установить обстоятельства и причины случившегося.