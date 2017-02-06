С 6 февраля в России вводится запрет на поставку говядины и говяжьих субпродуктов из Новой Зеландии. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на главу Россельхознадзора Сергея Данкверта.

По его словам, ограничительные меры приняты в связи с обнаруженным в говяжьих продуктах препаратом для наращивания массы животного — рактопамином, использование которого в России запрещено. Также ранее в охлажденной новозеландской говядине неоднократно выявляли листерии и кишечную палочку.

Всю продукцию, отправленную из Новой Зеландии до введения запрета, проверят в лабораториях.

Кроме того, Данкверт предупредил, что в ближайшее время ограничения могут распространиться на импорт сливочного масла, молочных жиров и рыбы. В новозеландской рыбе находили листерии, кишечную палочку и ртуть, а в молочных продуктах — кишечную палочку и тетрациклин.

Ранее Россия ограничила поставки говядины из Белоруссии. Россельхознадзор заподозрил минские предприятия в том, что они используют украинское и европейское мясо. Кроме того, ведомство выявило нарушение ветеринарных правил.