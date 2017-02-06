В России возникли проблемы с поставкой медицинских изделий из-за границы. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По данным издания, некоторые иностранные компании не успели до 1 января 2017 года заменить регистрационные удостоверения в Росздравнадзоре, из-за чего теперь не могут продавать свои товары в России.

По оценке союза «Медресурс», это касается около 40 % импортных изделий, применяющихся в стоматологии. Ассоциация международных производителей медицинского оборудования, в которую входят более 40 поставщиков, признала наличие аналогичных проблем примерно по 10 % удостоверений на различную продукцию — от тяжелого оборудования до хирургических материалов. В общей сложности сейчас на рассмотрении в ведомстве находятся около 14 тысяч заявок.

Эксперты предупреждают, что основными покупателями медицинских изделий выступают государственные клиники и больницы, поэтому в перспективе из-за сложившейся ситуации пострадают пациенты именно этих учреждений.

Ранее профильные ассоциации уже просили правительство продлить сроки перерегистрации, так как иностранным компаниям все равно потребуется получать новые бланки в соответствии с законодательством Евразийского экономического союза. По данным издания, Минздрав пошел на встречу бизнесу и подготовил проект документа, продлевающего сроки замены регистрационных удостоверений. Однако пока он находится на рассмотрении в профильном департаменте правительства и еще не вступил в силу.