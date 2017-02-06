Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР предложили отменить уголовное наказание за неоднократные нарушения правил проведения митингов, пикетов и демонстраций. Об этом сообщает агентство «Москва».

По мнению парламентариев, статью 212.1, направленную на предупреждение повторных нарушений при проведении публичных мероприятий, необходимо исключить из Уголовного кодекса, так как жесткость наказания несоразмерна тяжести проступка. Они считают, что «ошибочность, поспешность, недостаточная практическая и теоретическая обоснованность введения» подобных мер уже проявилась в судебной практике, в том числе в деле первого осужденного по этой статье — Ильдара Дадина.

Ранее о необходимости смягчить наказание за неоднократные нарушения на митингах заявили и в Генпрокуратуре. В ведомстве признали, что «неоднократность совершения правонарушений не может рассматриваться как обстоятельство, повышающее степень их опасности до уровня, характерного для преступлений».

В свою очередь, эксперты по уголовному праву указали на нарушение установленного Конституцией принципа Non bis in idem, который гласит, что никто не должен дважды нести наказание за одно преступление. Сейчас же получается, что нарушителей привлекают и к административной, и к уголовной ответственности, причем с временным разрывом.

7 декабря 2015 года Басманный суд Москвы приговорил оппозиционера Ильдара Дадина к трем годам общего режима. Это первый в России приговор по введенной в июле 2014 года статье 212.1 УК РФ — за неоднократное нарушение правил проведения публичного мероприятия. Ранее Дадина четырежды задерживали и приговаривали к штрафу за участие в не согласованных с властями акциях — 6 августа, 23 августа, 13 сентября и 5 декабря 2014 года. Впоследствии Мосгорсуд смягчил приговор Дадину, сократив срок наказания на полгода. Сам активист добивался полной отмены приговора.