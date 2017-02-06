Комиссия по борьбе с лженаукой при президиуме Российской академии наук признала гомеопатию антинаучной, а сами гомеопатические препараты — опасными для здоровья. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Ученые заявили об отсутствии «научных обоснований» и «убедительных экспериментальных подтверждений» эффективности механизмов лечения больных сильно разведенными препаратами, которые в больших дозах вызывают у здорового человека симптомы болезни, с которой они должны бороться. По их мнению, объяснения действия гомеопатии «противоречат известным химическим, физическим и биологическим законам» и восходят к «протонаучному этапу развития физиологии и медицины».

Представители РАН подчеркивают, что гомеопатия опасна для здоровья, так как пациенты пренебрегают средствами лечения с подтвержденной эффективностью, что может привести к усугублению болезни и даже смерти.

Ученые уже рекомендовали Минздраву изъять из государственных клиник все гомеопатические лекарства. Среди них, например, значатся «Оциллококцинум», «Анаферон», «Импаза» и «Пропротен-100». ФАС же, по их мнению, должна ограничить рекламу таких препаратов. А врачам рекомендовали информировать пациентов о неэффективности и лженаучности гомеопатии и отказаться от назначения гомеопатических препаратов для достижения эффекта плацебо.