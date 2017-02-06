Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, как россияне относятся к «закону Димы Яковлева», который запрещает усыновление детей из России гражданами Америки. Об этом сообщается на сайте центра.

54 % россиян выступают

против отмены

«закона Димы Яковлева»

В свою очередь, 41 % опрошенных поддерживают отмену закона. Доля противников закона достигла максимума за все годы измерений — 25 %, что на 11 % больше, чем в январе 2015 года, и на 5 % — чем в 2014 году.

Что касается усыновления детей в России, то выросло число россиян, допускающих усыновление ребенка. Теперь эта цифра составляет 30 % против 21 % в 2015 году.

Также во ВЦИОМ отметили рост числа усыновителей в окружении респондентов. В октябре 2015 года о наличии таких знакомых говорили 26 % россиян, а в начале 2017 года — 35 %.

Объем выборки опроса ВЦИОМ составил 1 200 человек. Размер погрешности не превышает 3,5 %.