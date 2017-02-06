Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль ожидает извинений от телеканала Fox News за то, что их репортер ОʼРайли во время интервью президента США Дональда Трампа назвал российского президента Владимира Путина «убийцей». Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы считаем подобные слова корреспондента Fox News недопустимыми и оскорбительными», — заявил Песков. «Конечно, предпочли бы получить извинения в адрес президента от такой уважаемой компании», — заключил пресс-секретарь президента. При этом реакцию Трампа на эту реплику Песков «оставил без комментариев».

5 февраля журналист Fox News О'Рейли в интервью c президентом США Дональдом Трампом назвал «убийцей» российского президента. На это Трамп парировал: «Есть много убийц. У нас много убийц. Вы думаете, что наша страна такая невинная?»