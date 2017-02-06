Министр здравоохранения Вероника Скворцова поручила создать рабочую группу, которая займется судьбой применения гомеопатии в России. Об этом сообщил «Интерфаксу» директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Олег Салагай.

«Мы исходим из того, что в рамках лечебного процесса и государственных закупок должны лишь использоваться препараты с доказанной клинической эффективностью. В связи с этим по поручению министра здравоохранения России Вероники Скворцовой в министерстве будет сформирована рабочая группа, в которую войдут представители Российской академии наук, ведущих медицинских учреждений страны, а также специалисты в области гомеопатии», — сказал Салагай.

Основной задачей рабочей группы станет «выработка предложений по дальнейшему регулированию данной области» с учетом современных международных требований доказательной медицины.

Ранее сообщалось, что комиссия по борьбе с лженаукой при президиуме Российской академии наук признала гомеопатию антинаучной, а сами гомеопатические препараты — опасными для здоровья.