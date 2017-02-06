Федеральный фонд обязательного медицинского страхования перестал принимать заявки на изготовление электронных полисов в Москве. Об этом со ссылкой на Московский городской фонд ОМС сообщает RNS.

В фонде отметили, что бумажные полисы продолжают выдавать.

Прием заявлений на изготовление полисов приостановили «по техническим причинам Гознака», говорится в обращении ФОМС к главам территориальных фондов обязательного медицинского страхования. «Учитывая вышесказанное, необходимо прекратить прием заявлений от граждан на получение электронного полиса обязательного медицинского страхования с 2 февраля 2017 года», — отмечается в письме.

О дате возобновления приема заявок на изготовление электронных полисов в документе не сообщается. Гознак отказался от комментариев.