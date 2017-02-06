Кировский районный суд Астрахани вынес приговор по статье о недоносительстве из так назывомого «пакета Яровой» астраханцу Улукбеку Гафурову. Об этом сообщает «Интерфакс».

Гафуров признали виновным по статье за несообщение о преступлении (205.6 УК РФ) и приговорили к штрафу в 70 тысяч рублей. «Установлено, что он, обладая достоверной информацией о том, что его знакомый прошел подготовку в лагере боевиков, а позже воевал на стороне террористов, не сообщил об этом в правоохранительные органы», — заявила представитель областной прокуратуры Юлия Свитина. По данным спецслужб, Гафуров не сообщил в правоохранительные органы о своем знакомом, гражданине Киргизии Равшане Акбарове, которого признали виновным по статьям 205.3 УК РФ и 208 УК РФ (участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом).

Как отметила прокуратура региона, это первый приговор в России, который вынесен после принятия «пакета Яровой».

«Антитеррористический» пакет законопроектов депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова были приняты летом 2016 года. Они, в частности, запрещают проповедовать без документов и вне специально отведенных мест. Также в них есть статья за недоносительство о подготовке преступлений террористической направленности, захвата власти и вооруженного мятежа.